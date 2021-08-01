7 قراءات للكنيسة الأرثوذكسية في عيد قديستي الإسكندرية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديستين تكلة وموجي.



وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهدت القديستان تكلة وموجي، وقد ولدتا بقراقص وتربيتا عند معلمة هناك واتفق عند عبورهما البحر أن شاهدتا الوالي يعذب المسيحيين فتعجبتا من قساوة قلبه.

وظهر لهما ملاك الرب وأراهما مجد القديسين فقصدتا الإسكندرية وهناك اعترفتا بالسيد المسيح أمام الوالي، فعذبهما عذابا شديدا ثم قطع رأس القديسة موجي أما القديسة تكلة فقد أرسلها إلى دمطو بعد عذاب كثير، وهكذا نالت الاثنتان إكليل الشهادة.



وتقرأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة قراءات روحية وكنسية في ذلك اليوم.



- العشية: مزامير 59 : 10 – 17 + لوقا 7 : 1 - 10

- باكر: مزامير 88 : 12 – 13 + يوحنا 20 : 1 - 18



قراءات القداس

- البولس: فيلبي 1 : 27 - 2 : 11

- الكاثوليكون: 1 بطرس 1 : 25 - 2 : 10

- الإبركسيس: اعمال 19 : 11 - 22

- السنكسار: تذكار تكريس كنيسة ابى سيفين+ نياحة القديسة تكلة+ استشهاد القديستين تكلة وموجي+ استشهاد القديسة ليارية+ استشهاد القديس أبا اسحق+ استشهاد القديس أنطونيوس+ استشهاد القديس دوماديوس السرياني+ نياحة القديس بلامون أب الرهبان+ استشهاد القديس أباكراجون

- الإنجيل: مزامير 40 : 5,16 + يوحنا 11 : 1 - 45



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببداية صوم السيدة العذراء مريم، في السابع من أغسطس الجاري، وهو أحد أصوام الكنيسة من الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية عموما والأسماك أسوة بصوم الميلاد وصوم الآباء الرسل.