الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحالة أوراق متهم قتل سيدة لسرقة أموالها ومنقولاتها ببنها للمفتي

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ثروت محمود عامر، وعضوية المستشارين خالد حلمي الشباسي، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر نصر الغنيمي الشافعي، في القضية رقم 3893 لسنة 2021 قسم أول بنها، والمقيدة برقم 1017 كلي شمال بنها، بإحالة أوراق"م. م. إ. م"، المتهم بقتل ربة منزل لسرقة أموالها ومنقولاتها  لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي في إعدامه.

- تفاصيل أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم في 22 أبريل من العام الحالي، قتل المجني عليها "خ. ع .م .ش"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن توجه إلى سكن الضحية لسرقة محتواه حتى ولو اقتضى ذلك هلاكها، حيث أعد لتنفيذ مأربه "مفتاح مصطنع".

وتابعت المحكمة، أن المتهم ما إن تمكن من الدخول إلى مسكن الضحية حتى أمسك بعنقها ضاغطا عليه بقوة قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت، إلي أنه كان غرض المتهم من ارتكاب تلك الجناية التأهل لارتكاب جنحة، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالى المبين بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليها، ثم لاذ بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

- اعترافات المتهم بعد ضبطه

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط المتهم، والذي أدلي باعترافات تفصيلية حول الواقعة، كما اعترف بارتكاب الجريمة أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه، والتصريح بدفن جثة المجني عليها بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وضبط أداة الجريمة، ثم أحالت المتهم للمحاكمة العاجلة عن جريمته.

قتل ربة منزل سرقة أموالها فضيلة مفتي الديار المصرية محكمة جنايات بنها المستشار ثروت محمود عامر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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