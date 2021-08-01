الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصيف يرفع الرقم القياسي لصناعات المشروبات والأجهزة الكهربائية

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مايو 2021.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 102.72 خلال شهر مايو 2021 (أولي) مقابل 109.10 خلال شهر أبريل 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.85٪.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

 

• بلـغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 325.56 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021 حيث بلغ 257.40 بارتفاع قدره 26.48% وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف .

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 118.77 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، حيث بلغ 106.04 بارتفاع قدره 12.01٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

 

• بلـغ الرقـم القياسي لصناعة (صناعة الورق ومنتجاته  59.79  خلال شهر مايو 2021، مقارنة بشهر أبريل 2021، حيث بلغ 71.32 بانخفاض قدره 16.17٪ وذلك يرجع الي حالة السوق.
• بلـغ الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 155.25 خلال شهر مايو 2021، مقارنة بشهر أبريل 2021، حيث بلغ 166.70 بنسبة انخفاض قدرها 6.87% وذلك يرجع إلى حالة السوق وانخفاض التصدير.

الرقم القياسي

ويعرف الرقم القياسي بأنه رقم نسبي يقيس التغير في ظاهرة واحدة أو أكثر، ويتم الحصول عليه بنسبة قيمة الظاهرة في فترة المقارنة إلى قيمتها في فترة الأساس.

الاحصاء الرقم القياسي صناعات مشروبات أجهزة كهربائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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