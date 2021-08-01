طلاب الثانوية المكفوفين يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية اليوم

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان مادة (اللغة الأجنبية الثانية) "ورقة أولى، وورقة ثانية" بإجمالي 225 طالبا وطالبة.

ويؤدى طلاب مدارس "stem" امتحان مادة اختبار مقاييس المفاهيم"الأحياء"، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة" بإجمالى عدد 1179 طالب و طالبة.

ومن المقرر أن يختتم طلاب الثانوية العامة للشعبة (العلمية/علوم)، الامتحانات غدا الإثنين، بامتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألف و428 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب "الشعبة العلمية/ الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

وكان قد أدى 392 الف و863 طالبا وطالبة بالثانوية العامة / الشعبة العلمية امتحان مادتي الاحياء والاستاتيكا ، حيث ادي 292 ألف و428 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية/علوم" امتحان مادة "الأحياء"، كما أدى 100ألف و453 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية/الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا"، وذلك في اليوم الخامس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.