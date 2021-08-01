منظمة دولية تطالب المجتمع الدولى بإعادة انتخابات إثيوبيا الأخيرة لعدم شفافيتها

طالبت منظمة “السلام العالمية” من القوى العالمية أن تدين الانتخابات الأخيرة التي أهلت رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للفوز بولاية ثانية حيث اعتبرت المنظمة أن الانتخابات كانتغير نزيهة.

وطالت المنظمة أيضًا، بضرورة أن تعين إثيوبيا لجنة مستقلة تحدد مواعيد الانتخابات، وتتحقق من المرشحين ، وتضمن أمان محطات الاقتراع، كما طالبت المنظمة بتدخل الاتحاد الأفريقي أو منظمة إثيوبية لضمان إجراء التصويت في المناطق المستبعدة ؛ كما يجب على المجتمع الدولي أيضًا اعتبار آبي حاكمًا مؤقتًا حتى يتم فرز جميع الأصوات من جديد.

وتابعت المنظمة قائلة:

يجب على المنظمات الإنسانية الدولية التدخل للتحقق من أن آبي يفي بوعوده الأصلية التي لطالما صرح عنها والمتمثلة في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وضمان التصويت بشفافية في الانتخابات الإثوبية"، واعتبرت المنظمة أن الصراع في تيجراي مع محاولة أبي أحمد لعمل انتخابات مبكرة وغير نزيهة، سوف يدفع إثيوبيا إلى حالة من الاضطراب.

وفاز رئيس الوزراء الإثيوبي د بـ 410 مقاعد من أصل 436 مقعدًا في البرلمان الإثيوبي لتأمين دوره كرئيس للوزراء لمدة خمس سنوات أخرى.

ووفقا للموقع فانه بعد انتخاب رئيس الوزراء الإثيوبي بعد عام 2018 ، عزز سلطته، و قام بتوحيد الأحزاب من ائتلاف سابق لتشكيل حزب الرخاء بينما رفضت جبهة تحرير شعب تيجراي الانضمام.

و في سبتمبر الماضي ، بدأت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالسيطرة على مناطق في جميع أنحاء تيجراي.

ونشرت الحكومة الإثيوبية، على الفور القوات الحكومية والقنابل الجوية كما نزح أكثر من مليوني شخص منذ بدء القتال ، مما قد يؤدي إلى أزمة لاجئين إقليمية.

على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار وإبعاد الجنود في يونيو قبل الانتخابات، استمر العنف في جميع أنحاء تيجراي وسط التوتر الانتخابي.

وتم تأجيل موعد الانتخابات الإثيوبية الأصلي من أغسطس 2020 بسبب كورونا، وجادل الكثيرون بأن هذا التمديد بشكل غير قانوني مدد ولاية أبي.



الآن، مع استمرار تفشي فيروس كورونا في إثيوبيا والحرب في تيجراي ، يبدو قرار أبي بإجراء انتخابات غير متسق ويبدو انتزاعًا آخر للسلطة.

بالإضافة إلى جدولة سوء السلوك ، كانت العملية الانتخابية غير عادلة.

وخلص المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صمويل واربورغ إلى أن الانتخابات "لم تكن" حرة "ولا" عادلة وحثت الولايات المتحدة الإثيوبيين على التوحد ضد العنف.