نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد محور الداخلة - منفلوط

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بمحور "الداخلة – منفلوط" الذي يربط بين مركز الداخلة ومحافظة أسيوط بطول ٣٠٠ كم وعرض ١١متر، يرافقها الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.

أشادت نائب المحافظ بالجهد المبذول ونسب التنفيذ المرتفعة والمقرر الإنتهاء منها في أكتوبر القادم وتسليم المشروع نهاية العام الجاري، رغم صعوبة تضاريس المنطقة الصخرية، للإنتهاء من هذا المحور التنموي الذي يعد أحد مشروعات الطرق القومية والذي تبلغ تكلفته ٢.٥ مليار جنيه، موجهةَ الشكر والتقدير لجهاز التعمير بالمحافظة وجميع القائمين والعاملين بهذا المشروع.

كما عقدت نائب المحافظ، اليوم، إجتماعَ مع مسئولي مؤسسة التنمية المستدامة بجمعيات تنمية المجتمع لقرى أسمنت والمعصرة والشيخ والي بالداخلة، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور نبيل حنفي رئيس المركز والسيد محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

حيث تم بحث نقل تبعية مشروع الصرف الصحي بهذه القرى من جمعيات تنمية المجتمع إلى الوحدة المحلية لمركز الداخلة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بهدف القيام بأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحسين الخدمة وزيادة قدرة المحطة وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة.

ووجهت بإعداد تقارير متابعة يومية لموقف الأعمال بمشروع المعهد الفني الصحي الجاري إنشاءه بمركز الداخلة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الجهة المنفذة في حال التقاعس والتأخير.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية للمركز، اليوم، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد و السيد نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور عبد الله كامل مدير الإدارة الصحية بالمركز .

وشددت على سرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتي تبلغ تكلفتها ١.٨ مليون جنيه ، تمهيداَ لدخول المعهد الخدمة العام الدراسي القادم .