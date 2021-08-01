ننشر البرنامج السياحى لأول فوج قادم من إسبانيا إلى الأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحه الثقافية بالأقصر، إن مطار الأقصر منذ قليل استقبل أول طائرة مباشرة قادمة من إسبانيا إلى الأقصر، كما يستقبل المطار طائرة قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا مباشرة إلى الأقصر.

وأضاف أن هناك حراك سياحي بدأ من عدد من الدول الأوربية إلى الأقصر، لافتًا إلى أن الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها طوال العام الماضي خلقت حالة من الشغف لدى السائحين للقدوم لمتابعة تلك الاكتشافات، وخاصة من الدول التي تهتم بحركة السياحة الثقافية، والتي يأتي على رأسها إسبانيا وفرنسا، حيث أنها لديهم عشق للحضارة المصرية القديمة، وخاصة أنهم يقومون بدراستها.

وأشار "عثمان"، إلى أن البرنامج السياحي لأول طائرة مباشرة من إسبانيا إلى الأقصر، والتي حملت على متنها 114 سائحًا سيبتوا ليلتهم داخل الفندق العائم، وفي الصباح سيبدأون برنامجهم بزيارة المواقع الأثرية بالبر الغربي والشرقى بالأقصر، وسيبحرون بالفندق العائم إلى أسوان، وخلال الرحلة التي تستغرق 4 ليالي سيتوقفون لمشاهده المعالم الأثرية التي ستقابلهم بالرحلة إلى أن يصلوا أسوان، ومنها سيسافروا إلى القاهرة ليقضوا بها 3 ليالي لزيارة الأهرامات والمتحف المصري، واستكمال باقي البرنامج السياحي، ثم العودة إلى إسبانيا.

يشار إلى أن مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر قد استقبل أولي رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو ٢٠٢٠.

وقد قام أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر باستقبال السائحين الأسبان بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

الجدير بالذكر، أن السوق الإسباني يعتبر من الأسواق العشرة الأولى المصدرة للحركة السياحية لمصر.