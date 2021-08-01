الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف المجانى على ٦٠٠ حالة بقافلة علاجية بالشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة

قافلة علاجية
قافلة علاجية

قال مهندس محمد ربيع منسق عام حياة كريمة إنه، تم الكشف المجاني على أكثر من ٦٠٠ مريض ضمن قافلة طبية نظمتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أنها أقيمت بقرية أبشادي التابعة لمركز الشهداء.

 

وأكد المنسق العام بحياة كريمة أن القوافل العلاجية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة تعتبر جانب أساسي من بند تنمية الإنسان والذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال توجيهاته ضمن المبادرة وهو التركيز على القرى النائية والمحرومة لتوفير كل سبل الرعاية وحياة كريمة لكل سكان القرى.

 

وأكد عبد العزيز راضي مسؤل تنظيم القوافل الطبية بمركز الشهداء أنه يتم تنفيذ القوافل أسبوعيا بمساعدة مجموعة من الشباب ومجموعة أطباء فينا خير والتي يتم الإعتماد عليها كليا في تنفيذ القوافل الطبية.

 

وكان قد شارك بالقافلة أكثر من ١٥ تخصص ممثلين في  الدكتور أيمن وجيه أبو هيبه إستشاري    جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، والدكتور أحمد شاكر أبو حجر أخصائي الجلدية والتناسليه ، و الدكتور عصام المزين أخصائي أنف وأذن وحنجره، والدكتور أحمد غزاله أخصائي أطفال وحديثي الولاده، كما يشارك بالقوافل  الدكتور محمد الططاوي أخصائي جراحة عامه وأوعية دموية وقدم سكري، بالإضافة للدكتور أحمد تنيتين أخصائي نساء وتوليد، والدكتور وائل عيسي أخصائي باطني وعناية مركزة، الدكتور أحمد علي أخصائي تخاطب وتعديل سلوك.، و الدكتوره دارين الصاوي أخصائي علاج طبيعي و تخسيس، الدكتور أحمد سمير المزين أخصائي صدر بمستشفى شبين الكوم التعليمي. كما شارك بالقافلة ٣ معامل أشعة وتحاليل بخصومات مميزة تصل الي 40‎%‎.

العلاج المنوفية محافظة عبد الفتاح السيسي دعم قوافل مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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