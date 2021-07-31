1.739 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة يونيو الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 7832 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر يونيو 2021 لجميع البضائع العامة وكذا السلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصا من الشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي للتسيير على المواطنين.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 258 مليونا و384 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالى مليار و698 مليونا و160 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 50 مليونا و979 ألف جنيه.

وخلال الفترة نفسها، تم تصدير مشمول 4365 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها ألمونيوم، مواد غذائية، إستانلس، رخام، منتجات أخرى، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و338 مليونا و477 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية بمبلغ 166 ألفا و505 جنيهات.

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن 645 بيانا جمركيا بمبلغ 2 مليون و97 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر يونيو 2021 حوالي مليار و739 مليونا و438 ألف جنيه.