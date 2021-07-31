محامي شمال الجيزة: رجائي عطية يحاول تعطيل اجتماع النقابات الفرعية

أصدرت نقابة المحامين بشمال الجيزة، بيانا منذ قليل، انتقدت فيه محاولة النقيب العام للمحامين رجائي عطية، منع نقباء الفرعيات من حضور اجتماع مشترك دعا إليه المحامي ناصر متولي، نقيب محامي شمال الجيزة.

وقالت: النقيب العام هدد بشكل صريح النقباء الفرعيين، وطالبهم بعدم حضور الاجتماع المزمع انعقاده بموجب الدعوة الموجهة من ناصر متولى نقيب محامين شمال الجيزة.

وأوضحت النقابة الفرعية: الاجتماع يهدف إلى البحث والتباحث فى كل أمور تهم المحامين وما يعانون منه من عقبات بسبب واثناء تاديتهم لاعمالهم الشاقه والتى يتتبعها مشكلات تطرأ مع كافة الجهات التى يتعامل معها المحامين.

وأشارت: يذلك يكون النقيب العام لم يراع الواجبات والاصول والاعراف النقابيه المتبعة سيما وانه سبق وان انسحب من اجتماع النقابات الفرعيه والذى دعا له بمبنى النقابة العامة غاضبا لمجرد ان أبدى النقباء اراءهم فيما يخص بند واحد من جدول الاعمال وهو الغاء لاكاديمية المحاماه.

ولفت مجلس نقابة محامين شمال الجيزة، إلى أنه يدعم اجراءات توحيد الصف والعمل على تذليل العقبات التى تطرأ على اعمال المحامين بسبب واثناء مباشرة اعمالهم القانونية، مطالبا بالوقوف مع ما يطرحه نقيب محامي شمال الجيزة.

فيما أعلن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام معهد المحاماة، بدء مواعيد اختبارات الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، غدا الأحد بمحامي نقابات:« شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، حلوان»، ويوم الأربعاء لمحامي «شمال وجنوب الجيزة والقليوبية»، تحت رعاية النقيب العام رجائي عطية.

فيما تجري اختبارات محامي شمال وجنوب الجيزة والقليوبية، يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس، وسيتم تحديد وقت الاختبار وتقسيم اللجان لاحقًا.

وأكدت النقابة العامة للمحامين أنه لا يسمح بدخول قاعة الاختبارات بعد الساعة الواحدة ظهرًا.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.