المرور: سحب 3567 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

علمت "الدستور" من مصادر أمنية في الإدارة العامة للمرور، أن إجمالي رخص السيارات المسحوبة خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 3567 رخصة سيارة وذلك لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وانتهت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني، والذي يعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، في 30 مارس الماضي.

ومن مزايا الملصق الإلكتروني وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة، وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

عقوبة عدم تزويد السيارة بالملصق الإلكتروني

وأعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق قانون المرور في مطلع سبتمبر القادم على المخالفين لتزويد السيارة بالملصق الإلكتروني، و تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة، على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص وفى ذات الإطار، وتيسيرًا على المواطنين، يمكن لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية، طلب إصدار ملصق الكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور «بوابة مرور مصر»، على موقع وزارة الداخلية «www.moi.gov.eg».

يأتي ذلك فى إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها، فى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور، يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق، من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الإنضباط على الطرق.