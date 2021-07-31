الشاعرة الجزائرية فتحية عبد الرحمن فى ضيافة كل يوم شاعر

تعقد في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت٬ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة٬ ندوة جديدة تحت عنوان "دور الكشافة المصرية في تدعيم الانتماء لدى الشباب"٬ والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس٬ ويدير اللقاء مؤمن ممدوح- عضو لجنة الشباب بالمجلس.

ويشارك في اللقاء كلا من: الدكتور محمد عباس سعدان رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية- حاتم علي ماهر٬ رئيس جمعية الكشافة الجوية المصرية - سامية إبراهيم حسن رئيس جمعية الكشافة المصرية للمرشدات ـ- محمد سعيد أحمد رئيس جمعية الكشافة البحرية المصرية - الدكتور علاء الدين محمد حمودة كبير مفوضين جمعية الكشافة الجوية٬ سعيد محمد كمال كبير مفوضين جمعية الكشافة البحرية٬ محمد محمود أحمد مرسي كبير مفوضين جمعية فتيان الكشافة٬ حنان محمد سيد كبير مفوضات جمعية المرشدات٬ أحمد البشبيشي المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

في سياق متصل تحل الشاعرة الجزائرية فتحية عبد الرحمن٬ في السادسة من مساء نفس اليوم، في ضيافًة برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ومن المقرر أن يقرأ "فتحية عبد الرحمن" مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: قال النيل٬ صرت من عيني كحلي٬ اعتراف٬ نقول الإنسانية.

ومن قصيدتها "سألوك عني" تقول الشاعرة الجزائرية فتحية عبد الرحمن:سألوكَ عني ..كيفَ أني قد تسلقت الروابي عاليا .. عاشقة الصحراء.. كيف أني قد تعلقت بحبلٍ.. ودنت ساقي لبئرٍ هاوية .. كيف أني قد ركبت البحر موجا عاتية.. لست أدري فرحة تنتابني حين الحضور ... فرحة تنتابني حين السؤال ...لستُ أخشى لومهم ... ذقتُ الملام .. واستحال الصبر سدا كالجبال قل لهم: تهوى عيوني في أعالي النجم ترنو للخيال..قل لهم تهوى سكوني ...سجدتي ... إن لامس النبض الجمال ،،قل لهم أو لا تقل..واترك التأويل يبقى القيل قال ..واترك الطفل المُفدى في هبوبات القدر ..واترك الـــ الليتَ فقد يأتي اليقين..كل عام وحرفي ينبض صدقا ...

وفتحية عبد الرحمن سبق وصدرت لها دواوين: "رد حلمي" وديوان "نديم الروح"٬ وديوان "صرت من عيني كحلي"٬ وديوان "تأملات فنجان"٬ وديوان "رسائل مهربة".