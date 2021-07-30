الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التجارة الداخلية»: 3 مراحل للرقابة على السلع الغذائية وعقوبتان للغش التجارى

سلع غذائية
سلع غذائية

أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن القطاع يقوم بدور رقابي واسع على جميع الأنشطة التجارية والمصانع والشركات والسلاسل التجارية والمحلات التجارية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بهدف منع جميع وسائل الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والسلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة فضلا عن أنه يقوم بمتابعة الأوكازيونات الموسمية للتأكد من الأسعار وجودة المنتجات وعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من تطبيق القرار رقم 330 لسنة 2017 الخاص بتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية يشمل سعر المصنع وسعر المستهلك وتواريخ الإنتاج والصلاحية .

وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك عقوبتين في حالات مخالفات التلاعب في الأسواق والغش التجاري في المنتجات منها العقوبة الأولى تشمل الحبس سنة إلى 3 سنوات والغرامة المالية تبدأ بـ 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية إن الأنشطة التي تتم الرقابة عليها جميع السلع الغذائية من خلال 3 مراحل  بدءًا من الإنتاج في المصانع وحتى التخزين في المخازن والثلاجات والتداول والتوزيع في الأسواق المحلية وصولًا إلى المستهلك المحلي والسلع غير الغذائية، ومنها السلع المعمرة والأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس وغيرها من السلع.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستراتيجية آمنة ومستقرة وتكفي الاحتياجات للمواطنين لبضعة شهور واللحوم السودانية تكفي حتى نهاية العام المقبل.

وتابع أن كل السلع متوفرة من خلال 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية والدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بالشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية وفروع التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بالشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيهًا واللحوم البرازيلية بسعر 65 جنيهًا والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيهًا فضلًا عن طرح السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية ويتوفر أيضا في بعض الفروع أقسام الخضار والفاكهة الطازجة لطرحها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين المنتجات الغذائية الغش التجاري

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