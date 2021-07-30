الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يصدر قرارًا بإنهاء تكليف سكرتير ونائب رئيس مدينة القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب الشرقية، القرار رقم 5234 لسنة 2021 بإنهاء تكليف كل من محمد محمود يوسف مرعي، سكرتير مجلس مدينة القنايات، ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، وممدوح محمود عبدالعظيم طنطاوي، نائب رئيس مدينة القنايات، ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة ههيا على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف كل من أحمد على شحاتة ضاحي، رئيس الوحدة المحلية القروية ببردين، للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مدينة القنايات، بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية، وناصر محمد فتح الله، مهندس زراعي أول بمركز ومدينة الزقازيق، للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير مجلس مدينة القنايات، بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية، وأحمد إبراهيم زكي طلبة، سكرتير الوحدة المحلية القروية بشوبك بسطة، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية ببردين، بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية.

وكان الدكتور ممدوح غراب،محافظ الشرقية، أجرى بجولة مسائية مفاجئة بمدينة القنايات، يرافقه سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية. 

وتفاجأ المحافظ بتدني مستوى الخدمات، من نظافة وتجميل والإشغالات في الشوارع الرئيسية والمتفرعة، مما أصاب المدينة بحالة من الاختناق المروري والفوضى، فضلًا عن تهالك أعمدة الإنارة.

وقرر المحافظ على الفور إعفاء رئيس المدينة من مهام عملها وعودتها إلى الديوان العام، ووقف كل من نائب رئيس المدينة وسكرتير مجلس المدينة عن العمل وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالديوان العام.

وأعرب محافظ الشرقية عن استيائه لما بدت عليه المدينة قائلًا: لن أتهاون مع أي مقصر في أداء مهام عمله ولن أقبل بوجود إهمال في خدمات المواطنين التي هي حق أصيل لهم وفرض عين علينا.

مستوى محافظ الشرقية الشرقية محلية نظافة السكرتير العام الشؤون القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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