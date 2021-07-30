موعد بدء الدراسة 2021 - 2022 مدارس وجامعات من الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل (2021-2022) من قبل ملايين من الأسر المصرية التي بها أفراد في المراحل المختلفة من التعليم لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الموعد الذي أعلنته الوزارة للدراسة.

موعد بدء الدراسة 2021 - 2022 مدارس وجامعات

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022) بجميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة حيث أصدرت بيانا توضح فيه الخريطة الزمنية التي تحكم سير العملية التعليمية حيث يبدأ العام الدراسي يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي في 16 يونيو 2022 على أن تكون مدة الدراسية الأسبوعية 34 أسبوع على أن تكون مدة الدراسة الفعلية عقب حذف الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية للدولة خلال العام الدراسي 193 يوما فقط بواقع 93 يوما للفصل الدراسي الأول و 97 يوما للفصل الدراسي الثاني.

مواعيد الامتحانات للعام الدراسي (2021-2022) وفقا للخريطة الزمنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الطلاب بمختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد (2021-2022) حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 15 يناير المقبل عقب انتهاء المناهج الدراسية يوم 13 يناير وتستمر حتى 3 فبراير 2021 فيما تبدأ امتحانات الشفوي والعملي قبل بدأ الامتحانات بأسبوعين على الأقل فيما تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 5 فبراير وتنتهي يوم الخميس 17 من نفس الشهر ولمدة أسبوعين فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 7 مايو 2021 وتبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة يوم 11 يونيو.

اقرأ أيضا

الجدول الزمني للعام الدراسي المقبل (2021-2022)

إجراءات احترازية مصاحبة للعام الدراسي المقبل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة 2021 - 2022 مدارس وجامعات حيث يصاحب بدء العام الدراسي مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أبرزها إلزام المعلمين والطلاب ومسؤولي إدارة المدرسة بارتداء الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي وتعقيم الفصول باستمرار قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي عمل ندوات تثقيفية للطلاب بأهمية الحفاظ على نصائح منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين.