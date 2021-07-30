الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«والى» توقّع مذكرة لتعزيز تعاون الأمم المتحدة مع إيطاليا فى مكافحة الجريمة

غادة والي، المدير
غادة والي، المدير التنفيذي

وقّعت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، مذكرة تفاهم بين المنظمة وإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية الإيطالية، تهدف إلى تعزيز وتطوير الأنشطة المشتركة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة النارية، والفساد، بالإضافة إلى الأشكال المستجدة للجريمة.

وقالت «والي» إن مذكرة التفاهم سيترتب عليها خطوات ملموسة لتعزيز التعاون بين المنظمة الأممية وإيطاليا، وأيضاً للاستفادة من الخبرات الواسعة لدى إيطاليا في مكافحة الجريمة المنظمة، وتوظيف هذه الخبرات لبناء قدرات الدول الأخرى، وأضافت أن هذا الاتفاق يأتي في توقيت مناسب، حيث احتفلت الدول مؤخراً بمرور 20 عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعهدت بتكثيف الجهود القائمة لتنفيذها.

من جانبه، صرح "لامبيرتو جياني"، قائد الشرطة الإيطالية ورئيس إدارة الأمن العام، بأن مذكرة التفاهم تمثل فرصة هامة لتطوير برامج مشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون الإيطالية والأمم المتحدة والدول الأخرى، بهدف حماية أمن المجتمعات وتمكينها من تحقيق التنمية وسيادة القانون.

غادة والي، المدير التنفيذي
غادة والي، المدير التنفيذي
غادة والي، المدير التنفيذي

وتتضمن مذكرة التفاهم عقد أنشطة لبناء القدرات والدعم التقني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات المُثلى، وكذلك تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمكافحة كافة أنواع الجريمة، فضلاً عن عقد الزيارات المتبادلة.

يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار زيارة غادة والي إلى روما، والتي تشهد أيضاً مشاركتها في أول اجتماع لوزراء الثقافة بمجموعة العشرين، لمناقشة موضوع حماية الممتلكات الثقافية من النهب والاتجار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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