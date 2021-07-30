الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تؤكد: لقاح فيروس كورونا يقلل فرص الإصابة بالعدوى (إنفوجراف)

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا يقلل فرص الإصابة بالعدوى، ويقلل من شدة الأعراض فى حال الإصابة بالمرض.

وأكدت الوزارة فى إنفوجراف، أن اللقاح تم اختباره فى التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة عليه تحت الاستخدام الطارئ، لافتة إلى أن اللقاح يقلل بشكل كبير فرص الإصابة بعدوى كورونا.

وأشارت إلى ضرورة الاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى حتى بعد تلقى لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أن اللقاح مجاني للمصريين وغير المصريين، ويمكن التسجيل وأخذ اللقاح من عمر 18 عاما.

وأكدت الوزارة أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وقالت إنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء، لافتة إلى أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت ما يقارب 10 ملايين جرعة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

 أشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

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الصحة لقاح فيروس كورونا فرص الإصابة بالعدوى شدة الأعراض الإصابة بالمرض التجارب الاكلينيكية الاستخدام الطارئ

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كل هذا الفساد

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