الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تحدد الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم الإجراءات الاحترازية عند استضافة أحد الأشخاص بمنزلك، لافتة إلى ضرورة تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنفوجرافا أكدت فيه ضرورة ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعى، وتطهير الأسطح، وغسيل الأيدى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية ل ٥فيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

الصحة الاجراءات الاحترازية استضافة أحد الأشخاص فيروس كورونا التباعد الاجتماعي غسيل الأيدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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