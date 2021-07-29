رئيس «السياحة والمصايف» يحذر مستأجري الشواطئ المخالفة: «باقي غرامة على فسخ التعاقد»

عقد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اجتماعًا اليوم، مع بعض مستأجري شواطئ القطاع الشرقى بالإسكندرية، بعد أن تم توقيع عدد من الغرامات على الشواطئ المخالفة خلال الفترة السابقة.

وأشاد «رشاد» بالشواطئ التى ظهرت بالصورة اللائقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما حذر الشواطئ التى حققت غرامتين، لافتًا إلى أن موسم الصيف مازال في منتصفه، ولم يتبقى لهم سوى غرامة واحدة وبعدها يتم فسخ التعاقد ومصادرة التأمين مما يشكل خسارة كبيرة عليهم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن الشواطئ التى حققت اعلى نسبة مخالفات، وفقًا لنتائج المرور وفرق المتابعة والتفتيش، بالإضافة لرصد تفاعل رواد الصفحة وحصر الشكاوي شواطئ هي:

• شواطئ حققت أعلى نسبة مخالفات من حيث فرض الإكراميات

-إدوارد خراط

- إيناس حقي

•أعلى نسبة مخالفات من حيث سوء حالة دورات المياه

- الفنار

-أبو هيف المميز

•أعلى مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتشار الممنوعات

-جزيرة الدهب

ونبهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على مستأجري الشواطئ بأن يقوموا بتصحيح أوضاعهم وسرعة تلافي المخالفات.



وكان قد انتشرت الحملات المفاجئة على طول الكورنيش خلال أيام العيد، بالإضافة إلى تواجد لجان المرور لمفتشي ومراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بصفة مستمرة على مدار اليوم.



كما تم التأكيد على تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ، وتم الاستعانة بمعدات «الجيت سكى» للمساعدة فى عمليات الإنقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.



ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئ من ابوقير شرقا حتي سيدي كرير غربا. وذلك للتأكد من الإلتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة لاستقبال رواد الشواطئ.