خبير أمراض جلدية توضح كيفية علاج الشيب المبكر لدى الشباب

"الوصفة السحرية للتخلص من الشيب"، "تخلص من الشيب في 5 دقائق"، جميعها إعلانات للترويج لمنتجات وبعض العلاجات التي يزعم أصحابها أنها قد تقضي علي الشيب المبكر، هذه الإعلانات تلقي أملاً زائفا في نفوس الشباب والمراهقين بأنه سيتم التخلص من هذه الشعيرات البيضاء، لكن عند تجربتها يتضح “كذب” زعم أصحابها.

تقول إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة بنها لـ"الدستور"، أن السبب الرئيسي لظهور الشيب المبكر يكون وراثي والعوامل الواثية غالبًا ما يفشل التحكم فيها، لكن العامل الثاني يكون نفسي من الدرجة الأولي فالصدمات العصبية أو المفاجئة تتسبب في ظهور بعض الشعيرات البيضاء في الشعر.

التعرض للضغط النفسي والعصبي

كما يتسبب التعرض للضغط النفسي والعصبي لوقت طويل في انخفاض نسبة الميلانين، وهي المادة المسئولة عن المحافظة عن لون الشعر والبشرة، وبالتالي فإن انخفاض نسبة هذه المادة في الدم يؤدي إلي إصابة الشخص بالبهاق وكذلك ظهور بقع بيضاء في فروة الرأس تشمل الشعر الأبيض، وإلي ظهور شعيرات بيضاء بمفردها بدون البقع البيضاء الخاصة بفروة الرأس.

أضافت أنه هناك سبب ثالث للإصابة يتمثل في سوء التغذية، فعدم حصول الجسم علي المغذيات اللازمة له يؤدئ إلي فقد الجسم للعناصر المهمة وأبرزها النحاس وظهور ما يسمي بلون الشعر الأصفر الكالح وفي هذه الحالة لا يكون الشعر أبيض تماما، فإذا ما حصل الجسم علي المغذيات اللازمة له يتم تصحيح لون الشعر، وفي حالة إذا استمر سوء التغذية فالشعر يكون معرضا للتحول للون الأبيض.

العوامل الوراثية الخاصة بالشيب

وعن علاج الشيب المبكر، أوضحت "سند" أن العامل الوراثي لا يتم التحكم بها، لكن يمكن التحكم في علاج سوء التغذية والحصول علي المغذيات اللازمة للجسم لتجنب بهتان لون الشعر وتحوله بالتدريج للون الأبيض.

ونصحت بالابتعاد عن الضغط العصبي والنفسي وعدم ممارسة الألعاب الخاصة بالفزع للحفاظ علي لون الشعر الطبيعي.

صبغ الشعر بشكل دوري مع البعد عن مادة الأمونيا في الصبغات

وعن دور الصبغات والوصفات الطبيعية في علاج الشعر الأبيض أو الشيب قالت إنه لا يوجد علاج فعلي للشيب وإذا تحول لون الشعر للأبيض لن يعود مثلما كان وليس بإمكان الشباب والمراهقين سوي القيام بصبغ الشعر.

وحذرت من استخدام الصبغات التي تحتوي علي مواد مضرة للشعر حيث تؤدي إلي تلف الشعر بالتدريج، خاصة الصبغات التي تحتوي علي الأمونيا لأنها ستتلف الشعر، مع البعد عن صبغ الشعر مرتين متتاليتين بدون فترة زمنية بينهما لأن هذا أيضا سيتلف الشعر، ناصحة بعدم الانسياق وراء الإعلانات الخاصة بصبغ الشعر لأنه حتي هذه اللحظة لا يوجد علاج فعلي للشعر.