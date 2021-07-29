الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: متغير «دلتا» يضرب كوريا الجنوبية ويهدم نموذج نجاحها فى مواجهة كورونا

متغير دلتا يضرب كوريا
متغير دلتا يضرب كوريا الجنوبية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن كوريا الجنوبية كانت نموذج نجاح كبيرًا خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ولكن مع قدوم فصل الصيف يبدو أن متغير دلتا سيهاجم البلاد وبشدة ليقضي على هذا النجاح.
 

وتابعت أنه مع ارتفاع عدد الإصابات إلى مستويات قياسية وضعف طرح اللقاح، يخشى البعض من عدم وجود نهاية في الأفق للوباء في كوريا الجنوبية.


وتواجه مدن كوريا الجنوبية وخصوصًا السياحية أصعب مجموعة من الظروف منذ أن بدأت العمل بنفسها في أغسطس من عام 2020، فهي تعاني الآن من أقسى القيود منذ بداية جائحة فيروس كورونا. 


بسبب الارتفاع المستمر في الحالات في عاصمة كوريا الجنوبية، يجب أن تغلق المطاعم في الساعة 10 مساءً ولا يمكن أن يكون هناك سوى حفلات من واحد أو اثنين من المستفيدين لخدمة العشاء.


وتنتظر البلاد تلقيح المزيد من المواطنين وهي عملية وجدها الكثيرون أنها بطيئة بشكل محبط. 
وقال أحد المسئولين: "نظرًا لأن المطاعم لا تزال مفتوحة، سيكون من الجيد أن يكون أصحاب المطاعم والموظفون في قائمة أولويات اللقاح، لسوء الحظ لم يكن هذا هو الحال".


في المراحل الأولى من الوباء، شهدت كوريا الجنوبية لفترة من الوقت أكبر انتشار في العالم خارج الصين. ولاقت البلاد إعجابًا دوليًا لكبح جماح الموجة الأولى من الإصابات بسرعة من خلال حملة شرسة من الاختبارات وتتبع جهات الاتصال، كل ذلك دون اتخاذ تدابير إغلاق صارمة، مثل إغلاق الأعمال الإلزامي.
وظهر هذا اللمعان، حيث بعد أكثر من عام ، تعاني كوريا الجنوبية من أسوأ موجة من الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن ، بعد أن سجلت 1896 حالة إصابة جديدة يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم يومي في البلاد على الإطلاق.


وتحتل كوريا الجنوبية حاليًا المرتبة الثانية قبل الأخيرة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اللقاح، حيث تم تطعيم 13.49 ٪ فقط من سكانها بالكامل.
 

كوريا الجنوبية فيروس كورونا متغير دلتا وباء تطعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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