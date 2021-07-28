الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس تونس: 460 شخصاً نهبوا 13.5 مليار دينار

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أن لديه قائمة بأسماء المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي ويجب إعادة تلك الأموال إلى الشعب، مشيرا إلى أن 460 شخصا متهمون بنهب أموال تصل قيمتها إلى 13.5 مليار دينار.

وقال الرئيس التونسي في كلمة له مساء اليوم، إنه ليس هناك أي نية للتنكيل بأي شخص أو المس برجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب، مشيرا إلى أن تونس تعاني من ضغوطات مالية نتيجة لجملة من القرارات الاقتصادية.

وشدد الرئيس التونسي على أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها اقتضاها الواجب المقدس الذي تعهد بأدائه، موضحا أنه سيصدر نصا ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي.

وأضاف قيس سعيد: "أدعو الشباب والوطنيين إلى وضع حد لأشخاص يستغلون حصانة عضويتهم بمجلس النواب للتربح ولا مجال لأي استغلال للظروف الراهنة في البلاد للتربح".

وحذر الرئيس التونسي من أن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد من قبل التجار ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون.

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كل هذا الفساد

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