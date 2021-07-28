إنهاء عمل وزير الديوان الأميرى بالكويت واجتماع استثنائى للحكومة اليوم

أفاد تليفزيون الكويت الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، بصدور مرسوم أميري من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين الشيخ علي الجراح وزيراً لشؤون الديوان الأميري.

ويعقد مجلس الوزراء مساء اليوم اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ صباح الخالد.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أدى اليمين الدستورية في سبتمبر الماضي أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد خلفا للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز التسعين عاما.

ويبلغ الشيخ نواف الأحمد من العمر 84 وتولى ولاية العهد عام 2006، وهو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، كما قلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظا لحولى منذ عام 1962، ثم وزيراً للداخلية عام 1978، ووزيراً للدفاع عام 1988.

وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد تحرير الكويت عام 1991 كُلف الشيخ نواف بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية من جديد عام 2003 إلى أن تمت تزكيته وليا للعهد في 2006.