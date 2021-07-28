الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إنهاء عمل وزير الديوان الأميرى بالكويت واجتماع استثنائى للحكومة اليوم

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

أفاد تليفزيون الكويت الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، بصدور مرسوم أميري من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين الشيخ علي الجراح وزيراً لشؤون الديوان الأميري.

 

ويعقد مجلس الوزراء مساء اليوم اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ صباح الخالد.

 

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أدى اليمين الدستورية في سبتمبر الماضي أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد خلفا للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز التسعين عاما.

 

ويبلغ الشيخ نواف الأحمد من العمر 84 وتولى ولاية العهد عام 2006، وهو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، كما قلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظا لحولى منذ عام 1962، ثم وزيراً للداخلية عام 1978، ووزيراً للدفاع عام 1988.

 

وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد تحرير الكويت عام 1991 كُلف الشيخ نواف بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية من جديد عام 2003 إلى أن تمت تزكيته وليا للعهد في 2006.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الشيخ علي الجراح الكويت أمير الكويت تطورات الوضع في الكويت الشيخ صباح الخالد صباح

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«احذر ارتفاع الأمواج».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تفاصيل اجتماع سيد عبدالحفيظ مع لاعبى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مندوب الصين يدعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

رياض منصور: الاحتلال فى شتى مظاهره هو الخطر المحدق بأطفالنا

تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة