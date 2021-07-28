الصحة: «100 مليون صحة» نجحت فى فحص 60 مليون مصرى

◘ في اليوم العالمي للالتهاب الكبدي..

• وزيرة الصحة: مبادرة "100 مليون صحة" حملة قومية نجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن

• الصحة: انخفاض معدل الإصابة السنوي بفيروس سي في مصر لأكثر من 92%

• هالة زايد تؤكد حرص مصر على مشاركة المعرفة وخبرات المبادرة مع الدول لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة)، تعد بمثابة حملة قومية، حيث نجحت خلال 7 أشهر فقط في فحص أكثر من 60 مليون شخص، وعلاج 2.2 مليون مريض بالتهاب الكبد الوبائي سي، مؤكدة انخفاض معدل الإصابات الجديدة بأكثر من 92٪ سنويًا.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة والسكان في الحوار العالمي رفيع المستوى الذي نظمته منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي، والذي يوافق 28 يوليو من كل عام، بمشاركة عدد من مسئولي الصحة والمنظمات الدولية، لاستعراض ومشاركة تجارب الدول الناجحة في القضاء على فيروس سي وبحث سبل تسريع القضاء عليه بحلول عام 2030.

وأكدت الوزيرة أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت الحكومة المصرية القطاع الصحي على رأس أولوياتها، والذي ساهم بدوره في تعزيز المنظومة الصحية، مؤكدة أهمية مشاركة وتبادل خبرات النظم الصحية حول العالم لتحقيق هدف القضاء على التهاب الكبد الوبائي والذي يهدد الصحة العامة بحلول علم 2030 ، خاصة في ظل التحديات الصحية التي يشهدهها العالم، حيث يساهم ذلك في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت واحدة من أكثر البلدان التي عانت لسنوات عديدة من التهاب الكبد الوبائي سي والذي كان ينعكس سلبًا على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي، لافتة إلى أن مصر تعد الآن دولة رائدة في مجال الاهتمام بالصحة العامة والقضاء على الالتهاب الكبدي، حيث إن منظمة الصحة العالمية في طريقها لإعلان مصر أول دولة خالية من التهاب الكبد الوبائي سي ، وذلك بعد مشاركة خبراء المنظمة في تقارير التحقق من المبادرة والتي تمت وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما وجهت الوزيرة الشكر لكل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لدورهما ودعمهما مصر خلال المبادرة، بالإضافة إلى الشركاء المستدامين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذين كان لهم دور كبير خلال إنجاز مبادرة القضاء على فيروس سي في مصر.