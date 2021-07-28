الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنفى: نتطلع إلى دور جزائري لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

المنفى والرئيس الجزائرى
المنفى والرئيس الجزائرى

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، إننا نتطلع إلى دور جزائري لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأضاف أنه ناقش مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أمن الجنوب الليبي وفتح المعابر بين البلدين.

ولفت المنفى إلى أن الجزائر أبدت دعمها للسلطات الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن لدي ليبيا تاريخ مشترك مع الجزائر.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري: "مستعدون لمساعدة ليبيا ودعمها".

وتوجه المنفي، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر، قادما من الكونغو برازفيل، في زيارة رسمية تستمر ليومين.

يأتي ذلك في إطار مواصلة التعاون بين البلدين وتأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون  وجه في العشرون من أبريل الماضي، دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لزيارة بلاده، خلال استقبال الأخير وفدا جزائرياً "رفيع المستوى" ضم وزيري الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، والداخلية كمال بلجود.

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