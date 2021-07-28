«لا تمشي حافي القدمين».. خبيرة إتيكيت توضح قواعد زيارة الشواطئ

مع ارتفاع درجات الحرارة، اتجه الكثيرون إلى الشواطئ والمدن الساحلية، للاستمتاع بجو معتدل، وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، لشحن الطاقة من جديد، فى العطلة الصيفية، قبل العودة إلى العمل من جديد.

لهذا تتحدث اليوم، إلى "الدستور" خبيرة الاتيكيت المعاصر، دكتورة شريهان الدسوقي، إتيكيت الجلوس أمام الشاطئ ونزول حمام السباحة.

عند نزول البحر

تقول خبيرة الاتيكيت المعاصر، إنه عند نزول البحر يجب الالتزام بمايوه البحر، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمحجبات يمكن أن يخترن مايوهات مصنوعة من مادة الـwaterbroff للتخلص من مياه البحر سريعًا دون أن تلتصق بالجسم.

الجلوس أمام الشاطئ

وفى الجلوس على الشاطئ، عليك اختيار مكان مناسب للشمسية، بحيث تكون هناك في مسافة مناسبة من شمسية الأسرة المجاورة، حتى يمكن للعائلة التحدث بارتياح، دون أن تنزعج أو تسبب الإزعاج للآخرين.

ويفضل استخدام سماعات الأذن، عند تشغيل الأغاني، حتى لا نزعج كبار السن لأنهم يحبوا الاستجمام بهدوء فلا نسبب أى أذى لهم أو حرج لنا.

- تنصح خبيرة الإتيكيت الأمهات والجدات بعدم أخذ أطعمه للغداء على الشاطئ، لأنها ذات رائحة نفاذة، كما تنصح بشراء معلبات أو ساندوتشات بسيطة وسريعة.

احرص على نظافة المكان

-احمل معك حقيبة مخصصة لوضع الورق وفضلات طعام والزجاجات الفارغة بها ثم إلقائها في القمامة لاحقاً، فأترك المكان كما تحب أن تراه.

عند الذهاب إلى المطعم

- يمكنك تجنب بعض السلوكيات غير اللائقة في مطعم الفندق فممنوع دخول المطعم بملابس البحر لأنها تكون مبتلة وبها رمال وهذا غير مناسب لوجود الطعام، فيجب أن تأخذ "شاور" وترتدى ملابس مريحة قبل دخول المطعم.

- لابد من كل أم أن تعلم أطفالها كيف يطلبون الطعام من الشيف ما يريدون، بمنتهى الأدب وأن تعرفهم أنواع الأطباق وأحجامها لأن كل طعام محدد له الطبق المناسب له.

فى المساء

تحب الأسر الخروج والتنزه، على الكورنيش وفي الكافيهات، فى المساء، تقول خبيرة الإتيكيت: ارجو من المراهقين عدم التمشية بملابس البحر وحفاة الأرجل كنوع من الانطلاق والحرية فهذا لا يجوز ولا يليق بعاداتنا فلنحترم جسدنا ونراعي نظر الآخرين.