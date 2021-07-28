5 نصائح للتغلب على الأرق

جرب الجميع شعور الأرق في حياتهم مرة واحدة على الأقل، وهو شعور مزعج بلا شك تظل مستيقظا طوال الليل وتجد صعوبة في العودة إلى النوم وتشعر بالإرهاق والكسل في اليوم التالي أثناء النهار، وبإمكان معالجة الأرق البسيط الذي لم يتطور إلى حالة مرضية ببعض النصائح كالتالي:

تشغيل مقطع فيديو قبل النوم

وفقا لموقع the guardian إذا كنت تعاني من الأرق ما عليك سوى تشغيل مقطع فيديو أو بودكاست بمجرد أن تكون في السرير، وهذا الأمر سيجعلك تنجرف في النوم.

على الرغم من أن هذا قد لا يعمل دائما مع جميع الناس كما ينبغي، ولكنه علي الأقل قد يبعد عنك مشاعر السوء والقلق والإحباط ويشتت انتباهك عن المشاعر المؤذية قليلاً.



قم بتخيل منظرا مألوفًا ثم اجعله طبيعياً في مخيلتك أكثر فأكثر

يزعم العلماء أن طريقة الهروب من عقلية النهار هي محاولة تقليد الصور والعواطف التي تشبه الأحلام في أفكار الشخص.

بعد وقت قصير من الذهاب إلى الفراش تخيل منظرا طبيعيا مألوفًا و اجعله حقيقياً أكثر وأكثر، هذا سيجعلك تشعر بالنعاس.

ارتداء قناع العين قبل النوم

بالنسبة لأولئك الذين يترددون إلي الحمام ليلا ويجدون صعوبة في النوم بعد الإستيقاظ، ينصح لهم بإرتداء قناع للعين، وعندما تستيقظ، لا تضيء الأنوار ثم ارتد قناعك بمجرد عودتك إلى السرير.

ومع مرور الوقت سيعرف جسمك أن هذا القناع يكون وقت النوم وبالتالي سيتدرب عقلك على النوم من تلقاء نفسه إذ وضعت القناع.

إذا استيقظت أشعل النور وأدرس قليلا

إذا استيقظت بعد ثلاث أو أربع ساعات من النوم، يبدأ عقلك في التفكير ولا يمكنك العودة إلى النوم.

الحل هو تشغيل الضوء والقيام ببعض الدراسات التي تجبرك على التركيز، بعد ساعة سوف تشعر بالنعاس مرة أخرى.

اغسل قدمك

اغسل قدمك، إذا كانا ملتصقين ببعضهم البعض بعد حبسهم في الأحذية والجوارب طوال اليوم، لذلك قم بغسلهم اجعلهم يشعرون بالبرودة والانتعاش عندما تصعد إلى السرير.