الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الشريف»: نسعى للقضاء على العشوائية بفكر خارج الصندوق

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مصطلح الجمهورية الجديدة هو مصطلح قديم في عدة دول، وبعد إطلاقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلنا نفكر أننا بالفعل في حقبة زمنية جديدة بما فيها من تطور في جميع القطاعات يجعلنا نقدم بالفعل على جمهورية جديدة.

وأضاف أن كم المشروعات القومية، والطرق والمدن الجديدة، وحجم الإنجاز الذي تم خلال 7 سنوات كان يستدعي اكثر من عشرين لإنجاز تلك المشروعات، ولكن الرئيس السيسي استطاع بفكره من التطوير والتحديث الذي شمل جميع محافظات مصر انجاز هذا الكم من المشروعات في مدة قياسية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى «مصر الغد.. الجمهورية الجديدة نموذجًا» اليوم، بحضورالدكتور مصطفى الفقي، مدير  مكتبة الإسكندرية، وكوكبة من الشخصيات العامة والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالموضوعات التنموية وإشكالياتها.

وأوضح« الشريف» أن الجمهورية الجديد سوف يكون بها الإسكندرية الجديدة التي نسعى لتحقيق اهدافها ونواجه العديد من التحديات والمشكلات، حيث ان المحافظة كانت تعج بالعشوائية، والباعة الجائلين، ومركبات التوكتوك، والتعدي على الطريق العام يعمل بها مئات الآلاف من الباعة الجائلين، بالإضافة إلى 150ألف توكتوك بالمحافظة، يعولون اكثر من300 ألف أسرة.

وتابع إننا نعمل على حل المشكلات بفكر جديد خارج الصندوق وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالاقتراحات الجديدة والتي يراعى فيها صالح المواطن أولًا، لافتًا أن العشوائية سوف تنتهي قريبًا، بتوفير بدائل حيث يجب علينا حل ومعالجة تلك المشكلات، والتي بدأت بمشروع ميدان محطة مصر،  حيث تم وضع حلول لميدان محطة مصر،وانشاء سوق حضاري مخصث للباعة الجائلين، سوف يكون له إدارة خاصة تابعة لجهاز مشروعات الهيئة الوطنية لعدم عودة العشوائية للميدان. 

وأشار إلى أنه بعد 4 أشهر سوف يتم استلام مشروع ميدان محطة مصر بعد انتهاء تطويره، فضلًا عن البدء قبلها بأسبوع في مشروع تطوير ميدان المنشية ومحطة الرمل، وعملية إحلال وتجديد وتطوير لجميع الميادين خطوة بخطوة.

الإسكندرية الجمهورية الجديدة جميع القطاعات حجم الانجاز المدن الجديدة الرئيس السيسي

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