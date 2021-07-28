محافظ الفيوم: تبطين وتأهيل 29 ترعة وتحويل 43 ألف فدان للري الحديث

محافظ الفيوم: تبطين وتأهيل 29 ترعة وتحويل 43 ألف فدان للري الحديث
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة آليات تطبيق نظم الري الحديثة، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد ابوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس ياسر لطيف مدير إدارة الأراضي والمياه بمديرية الزراعة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن وكيل وزارة الري والموارد المائية، استعرض خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال في مبادرة تطبيق نظم الري الحديثة بمختلف أنحاء المحافظة، لافتاً أنه تم التعاقد على تحويل حوالي 230 فدان جديدة من الري بالغمر الى الري الحديث من خلال الندوات التوعوية التي تم عقدها للمزارعين خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً أنه تم الإنتهاء من تحويل 43ألف و418 فدان من الري بالغمر الي الري الحديث بالمحافظة، من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم والتي تبلغ 396 ألف و 398 فدان.
وأضاف، وكيل وزارة الري، أن عدد الترع التي تم تبطينها، والجاري تأهيلها حتى الان 29 ترعه بزمام 50 ألف فدان بإجمالي أطوال 104 كيلو متر، لافتاً أن إجمالي الترع الرئيسية بالمحافظة 22 ترعة، والترع الفرعية 350 ترعة، بإجمالي أطوال 1134 كيلو و47 متراً.
وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري، ومسئولي الزراعة بتكثيف عقد الندوات الإرشادية للفلاحين وصغار المزارعين، بمشاركة الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، لتعريفهم بفوائد نظم الري الحديثة من زيادة الإنتاج وجودته وتوفير المياه، والتسهيلات التي يقدمها البنك الزراعي، للمبادرة فى تحويل نظم الري بالغمر الى لنظام الري الحديث، حيث يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للفدان الواحد للتحويل لنظام الري بالتنقيط، أو 20 ألف جنيه للتحويل لنظام الري بالرش، علي أن يتم السداد على 5 سنوات بفائدة مدعمة تبلغ نحو 5 % بشكل متناقص، لافتاً إلي أن البنك له 51 فرع بمختلف أنحاء المحافظة.
وكشف المتحدث الرسمي، أنه تم استعراض خطة مديرية الري للبدء في تطهير مخرات السيول خلال الاسبوع المقبل استعدادا للموسم القادم، مضيفاً أنه تم مناقشة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها على ارض المحافظة، ونسب الإنجاز.