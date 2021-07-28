محافظ الفيوم: تبطين وتأهيل 29 ترعة وتحويل 43 ألف فدان للري الحديث

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة آليات تطبيق نظم الري الحديثة، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد ابوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس ياسر لطيف مدير إدارة الأراضي والمياه بمديرية الزراعة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن وكيل وزارة الري والموارد المائية، استعرض خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال في مبادرة تطبيق نظم الري الحديثة بمختلف أنحاء المحافظة، لافتاً أنه تم التعاقد على تحويل حوالي 230 فدان جديدة من الري بالغمر الى الري الحديث من خلال الندوات التوعوية التي تم عقدها للمزارعين خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً أنه تم الإنتهاء من تحويل 43ألف و418 فدان من الري بالغمر الي الري الحديث بالمحافظة، من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم والتي تبلغ 396 ألف و 398 فدان.

وأضاف، وكيل وزارة الري، أن عدد الترع التي تم تبطينها، والجاري تأهيلها حتى الان 29 ترعه بزمام 50 ألف فدان بإجمالي أطوال 104 كيلو متر، لافتاً أن إجمالي الترع الرئيسية بالمحافظة 22 ترعة، والترع الفرعية 350 ترعة، بإجمالي أطوال 1134 كيلو و47 متراً.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري، ومسئولي الزراعة بتكثيف عقد الندوات الإرشادية للفلاحين وصغار المزارعين، بمشاركة الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، لتعريفهم بفوائد نظم الري الحديثة من زيادة الإنتاج وجودته وتوفير المياه، والتسهيلات التي يقدمها البنك الزراعي، للمبادرة فى تحويل نظم الري بالغمر الى لنظام الري الحديث، حيث يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للفدان الواحد للتحويل لنظام الري بالتنقيط، أو 20 ألف جنيه للتحويل لنظام الري بالرش، علي أن يتم السداد على 5 سنوات بفائدة مدعمة تبلغ نحو 5 % بشكل متناقص، لافتاً إلي أن البنك له 51 فرع بمختلف أنحاء المحافظة.

وكشف المتحدث الرسمي، أنه تم استعراض خطة مديرية الري للبدء في تطهير مخرات السيول خلال الاسبوع المقبل استعدادا للموسم القادم، مضيفاً أنه تم مناقشة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها على ارض المحافظة، ونسب الإنجاز.