الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4 آلاف و478 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء تسجيل 4 آلاف و478 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في الفلبين منذ تفشي الفيروس إلى مليون و566 ألفًا و667 إصابة مؤكدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني.

كما سجلت الفلبين 84 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 27 ألفًا و401 حالة وفاة، فيما تعافى من الفيروس خلال نفس الفترة 6 آلاف و149 شخصًا؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و484 ألفًا و714 شخصا حتى الآن.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

كورونا كوفيد الفلبين اللقاح الحكومة

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