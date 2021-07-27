ارتفاع جديد في واردات السلع المعمرة خلال 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة إلى حدود 4.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه 74.5 مليون دولار، وتمثلت فيما يلى:

واردات اللحوم بقيمة 471.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 553.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 82.1 مليون دولار.

واردات أبقار وجواميس حية بقيمة 37.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.8 مليون دولار.

بلغت واردات أسماك بما فيما أسماك محفوظة 260.6 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 326.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 65.5 مليون دولار.

بلغت واردات من ألبان ومنتجاتها 257.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 300.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع 42.8 مليون دولار.

بلغت واردت تفاح طازج 146.3 مليون دولار خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2021 مقابل 129.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة 16.4 مليون دولار.

بلغت واردات شاى 94.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 79.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 14.9 مليون دولار.

بلغت واردات أدوية ومحضرات صيدلة 1.038 مليار دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 944.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 93.6 مليون دولار.

بلغت واردات صابون ومستحضرات تنظيف 66 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 55.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10.9 مليون دولار.

سجلت واردات أحذية ونعال 17.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 30.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 12.6 مليون دولار.

بلغت واردات من لعب أطفال 18.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 31.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 13.6 مليون دولار.

بلغت واردات زيوت مكررة 446.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 311.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 135 مليون دولار.