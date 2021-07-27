بعد الفوز في دورة طوكيو.. أمير طعيمة يشيد بالمرأة المصرية
هنأ الشاعر أمير طعيمة أبطال مصر الأوليمبيين بعد حصدهم ميداليتين برونزيتين، وتحديدًا البطلة هداية ملاك، وذلك ضمن أحداث دورة طوكيو في اليابان 2020 .
ونشر طعيمة، صورة تتويج البطلة المصرية هداية ملاك عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق قائلًا: "ما تسيبكو من الكام ست اللي قتلوا أزواجهم، ايه نسبتهم من ستات مصر عشان نركز معاهم كأنهم قاعدة".
وأشاد طعيمة بالمرأة المصرية وما تحققه من إنجازات عالمية كبيرة لبلادنا قائلاً: "المرأة المصرية اللي هي امك واختك وزوجتك وبنتك لا تقاس على ٥ و لا ٦ ارتكبوا جرايم" .
وحصدت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن -76 بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.
من جانب آخر حقق لاعب التايكوندو المصري سيف عيسى الفوز على لاعب النرويج أندرى ريتشارد في مباراة حسم الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4 ليتوج ببرونزية أوليمبياد طوكيو.
وشارك مؤخرًا أمير طعيمة في ألبوم المطربة الصاعدة فريدة بأغنية "كاريزما" وذلك من البومها الجديد "اعملها بزعلة"، والذي طرح مؤخرًا .
يضم ألبوم المطربة فريدة، الذى يحمل اسم "أعملها بزعلة"، 9 أغانى مميزة يغلب عليها الطابع الرومانسى هم، "وردة"، "أعملها بزعلة"، "الأمل البعيد"، "نص طريق"، "بحبنى"، "الناس تتعلم"، "بنات جيلى"، "الكل قالك"، "كاريزما".