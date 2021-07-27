الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد الفوز في دورة طوكيو.. أمير طعيمة يشيد بالمرأة المصرية

هداية ملاك
هداية ملاك

هنأ الشاعر أمير طعيمة أبطال مصر الأوليمبيين بعد حصدهم ميداليتين برونزيتين، وتحديدًا البطلة هداية ملاك، وذلك ضمن أحداث دورة طوكيو في اليابان 2020 .

ونشر طعيمة، صورة تتويج البطلة المصرية هداية ملاك عبر حسابه بموقع "تويتر"،  وعلق قائلًا: "ما تسيبكو من الكام ست اللي قتلوا أزواجهم، ايه نسبتهم من ستات مصر عشان نركز معاهم كأنهم قاعدة".

وأشاد طعيمة بالمرأة المصرية وما تحققه من إنجازات عالمية كبيرة لبلادنا قائلاً: "المرأة المصرية اللي هي امك واختك وزوجتك وبنتك  لا تقاس على ٥ و لا ٦ ارتكبوا جرايم" .

وحصدت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن -76 بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

من جانب آخر حقق لاعب التايكوندو المصري سيف عيسى الفوز على لاعب النرويج أندرى ريتشارد في مباراة حسم الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4 ليتوج ببرونزية أوليمبياد طوكيو.

وشارك مؤخرًا أمير طعيمة في ألبوم المطربة الصاعدة فريدة بأغنية "كاريزما" وذلك من البومها الجديد "اعملها بزعلة"، والذي طرح مؤخرًا .

يضم ألبوم المطربة فريدة، الذى يحمل اسم "أعملها بزعلة"، 9 أغانى مميزة يغلب عليها الطابع الرومانسى هم، "وردة"، "أعملها بزعلة"، "الأمل البعيد"، "نص طريق"، "بحبنى"، "الناس تتعلم"، "بنات جيلى"، "الكل قالك"، "كاريزما".

أمير طعيمة أغاني أمير طعيمة الشاعر أمير طعيمة اللاعبة المصرية هداية ملاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وثيقة حديثة.. ماذا أوصى «معهد الأمن القومي» إسرائيل في التعامل مع مصر؟

الوزير الهدمى: الاحتلال الإسرائيلى يمدد إغلاق مؤسسات فلسطينية بالقدس

«888 - أشباح».. لماذا أنشأت إسرائيل وحدة عسكرية سرية جديدة؟