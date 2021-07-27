صمم كمين «البرث».. «أحمد سعد» مهندس يوثق المباني الأثرية بالصور للترويج السياحي

استمد أفكاره من الأماكن الأثرية، فكانت السبب في شهرته، عشق توثيق التاريخ من خلال برامج 3D التي تعلمها، وقرر توظيف موهبته لإبهار كل من يرى صوره، ليشعر كل من يراها أنها لمبنى حقيقي.

أحمد سعد أبو بكر مهندس ديكور خريج فنون وتصميم جامعة فاروس، دخل مجال تصميم المباني الخارجية بالصدفة عندما كان يعكف على تعلم أحد برامج "الثري دي"، ولحبه في المباني الأثرية قرر أن يقوم بعمل محاكاة لهم من خلال برنامجه الذي تعلمه، فقام بتصميم 35 مبنى، فصوره تعتبر ترويج لكل المناطق السياحية التي يقوم بتصميمها.

أحمد سعد أبو بكر مهندس ديكور

وقال أبو بكر لـ«الدستور»: “بحثت عن عجائب الدنيا السبع و قمت بتصميمها وبدت وكأنها متصورة بكاميرا حقيقية”.

محاكاة لكمين البرث

من أبرز أعمال أبو بكر هو كمين البرث، وقال: “عندما تم عرض مسلسل الاختيار 2020 لأول مرة، فكرت في تصميمه لدرجة أن الناس توقعت أنه تم ترميم الكمين بالفعل، وبدت الصور حقيقية للغاية، وخرجت لنفي ذلك بأنه تصميم” وأبهر أبو بكر متابعيه بتصميماته.

"البرنامج الذي يستخدمه"

ثري دي إس ماكس هو برنامج نمذجة (تصميم) modeling وتحريك وإخراج للكائنات ثلاثية البعد، من إنتاج شركة أوتوديسك Autodesk، ويستخدم في أعمال عرض التصميمات، للألعاب، للأفلام وللأعمال التلفزيونية.

تم إنشاء منتج 3D Studio الأصلي لمنصة DOS من قبل Gary Yost و Yost Group ، وتم نشره بواسطة Autodesk. جعل إصدار برنامج 3D Studio من حزمة Autodesk السابقة للعرض ثلاثي الأبعاد AutoShade مهملة.

بعد 3D Studio DOS الإصدار 4، تمت إعادة كتابة المنتج الخاص بالنظام الأساسي Windows NT وإعادة تسمية "3D Studio MAX"k تم إنشاء هذا الإصدار في الأصل من قبل مجموعة Yostk، صدر عن Kinetix ، الذي كان في ذلك الوقت في قسم Autodesk من وسائل الإعلام والترفيه، ويعد من أقوي برامج التصميم الثلاثي الأبعاد.