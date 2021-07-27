الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح ناري وينفذ 50008 حكم قضائي

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 56 قطعة سلاح ناري، و116 قضية مخدرات وتنفيذ 50008 حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 56 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 41 متهما، وذلك على النحو التالي: “9 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش، طبنجة، 41 فرد محلي، 10 خزينة متنوعة، 165 طلقة مختلفة الأعيرة، 157 قطعة سلاح أبيض”.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 50008 حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالي: “184 حكم جناية، 14462 حكم حبس جزئى، 3090 حكم حبس مستأنف، 24187 حكم غرامة، 8085 مخالفة”.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث سرقات سيارات.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 116 قضية مخدرات بإجمالى 118 متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 4٫530 كيلو جرام .

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3٫130 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫079 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 723 جرام .

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (580 جرام).

كيمة من مخدر الفودو وزنت (397 جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (12 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5 جرام).

عدد 1268 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 16 متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 16متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 298 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة 6 سيارات.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24514 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.