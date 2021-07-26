الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنجازات مركز التدريب التمريضي المستمر في جامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، مع مجلس إدارة مركز التدريب التمريضي المستمر التابع لكلية التمريض، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال خلال العام الدراسي 2020/2021 وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتورة يسرية السيد، القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة ثريا محمد مدير المركز، ونخبة من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن مركز التدريب المستمر يعمل على توثيق الصلة بين الجامعة وجميع فئات المجتمع من خلال تقديم خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي الصحي في المجتمع من خلال تنفيذ دورات تدريبية تستهدف الممرضات والطلاب والعاملين سواء من داخل الجامعة أو خارجها من مختلف مراكز المحافظة.

وأوضحت الدكتورة يسرية السيد، أن المركز قام بتنفيذ 26 دورة تدريبية خلال العام الدراسي الماضي، استهدفت 764 متدرباً لرفع مستوى أداء هيئة التمريض، وزيادة الوعي الصحي لدى الطلاب والعاملين، حيث شملت هذه الدورات مكافحة العدوي والإسعافات الأولية، إدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى كيفية العناية بالمريض قبل وبعد العملية، والجودة في التمريض.

وأضافت الدكتورة ثريا محمد، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز، حيث تمت الموافقة على شراء عدد من نماذج التدريب التي يحتاجها المركز للتعليم والتدريب على مهارات وأساليب التمريض المختلفة.

 

تنمية سوهاج على خلال العاملين اليوم خدمات طلاب تعليم محافظة مستوى عمل اجتماع مجتمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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