الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أماكن العيادات الخاصة باستقبال حالات ضمور العضلات من الأطفال

حالات ضمور العضلات
حالات ضمور العضلات من الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أماكن العيادات الخاصة باستقبال حالات ضمور العضلات من الأطفال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر، والبالغ عددها 24 عيادة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت «الصحة» فى إنفوجراف، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال، لافتة إلى أن تلك العيادات سوف تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

وأشارت إلى أن تلك العيادات شملت عيادتي "مدينة نصر وناصر بالقاهرة، وعيادة الهرم بالجيزة، وعيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، وعيادة سموحة بالإسكندرية، وعيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، وعيادة مبرة طنطا بالغربية، والعيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، وعيادة ناصر بالدقهلية، وعيادة المركز النفسي بكفرالشيخ، وعيادة الطلبة بشطا بدمياط، وعيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، والعيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس".

كما شملت: عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية، وعيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم، وعيادة السلام ببني سويف، وعيادة المبرة الشاملة بالمنيا، وعيادة سيدي جلال بأسيوط، وعيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، وعيادة سيدي عبدالرحيم بقنا، وعيادة طلاب مدارس بأسوان، وعيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، وعيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء.

وقالت إنه تم تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية؛ لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.

وأضافت أنه تم تخصيص الخط الساخن (١٠٦) لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع شركة (نوفارتس) للأدوية، في إطار وضع استراتيجية قومية لتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات في مصر، والذي يعد من أغلى أنواع العلاج في العالم، بحضور محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة صندوق تحيا مصر، وبهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء.

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الصحة العيادات ضمور العضلات الضمور العضلي الخدمة الطبية العلاج الجيني الفحوصات الإكلينيكية

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