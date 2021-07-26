نصائح لاختيار الفستان السواريه المناسب

تكثر المناسبات والأفراح والحفلات خلال فصل الصيف، وتحتار الفتيات في اختيار الفستان المناسب لشكل أجسادهن، ولكن ما هي العوامل التي يجب وضعها في الحسبان عند اختيار الفستان السواريه.

نصحت الفاشون بلوجر سلسبيل عبد الحميد الفتيات قبل اختيار فستان السواريه بما يلي:-

1- التأكد من ملائمة الفستان لطبيعة الجسم والسمات الخاصة بالشخصية.

2- تحديد شكل الجسم أي أن الجسم ساعة رملية أم جسم على شكل كمثرى أو جسم الساعة الرملية أم جسم على هيئة مستطيل ومن ثم تحديد شكل الفستان المناسب بحسب هيئة الجسم.

3- وضع اللون المناسب التي تفضله الفتاة في الحسبان بعيدًا عن الألوان الخاصة بالموضة إلا في حالة ملائمتها لهم.

4- الفساتين للفتيات المحجبات تختلف عن الفساتين لغير المحجبات لذا لابد من اختيار ما يناسب كلًا منهن.

5- تحديد شكل وموديل الفستان قبل تفصيله ومن ثم تحديد نوعية القماش.

6- يتم استشارة "الترزي" فيما يخص نوعية الأقمشة التي قد يحتاجها لفستانك، فقد يقترح عليك المزج بين نوعين من الأقمشة.

7- اختيار الإكسسوارات التي سيحتاجها الفستان المناسبة.

8- لا تختاري أي نوع قماش لتفصيل فستان إلا بعد تحديد الميزانية الخاصة به، إذ يمكن أن تزيد من تكلفة فساتين المناسبات الخاصة بمقدار كبير لا يمكن توقعه.

9- إذا كنت تهدفين للحصول على فستان سواريه بأقل ميزانية، عليك اختيار الأقمشة المصنوع من الألياف الصناعية، مثل البوليستر والحرير الصناعي والنايلون والساتان والدانتيل، على عكس الألياف الطبيعية عالية التكلفة، مثل الحرير.

10- لابد من اختيار القماش المناسب للهيئة والطول الخاص بكي فقد يضيف اختيار القماش الهش على وزنك وفي حالة زيادة الوزن نجد أن الإطلالة اصبحت غير لائقة بسبب عدم تناسق الوزن وقتها مع الطول سواء كنتي قصيرة او طويلة.