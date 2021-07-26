الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق فى واقعة الاستيلاء على 26 مليون جنيه من المواطنين شرق الإسكندرية

مبلغ مالي
مبلغ مالي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام شخص بالنصب والاستيلاء على ما يقرب من 26 مليون جنيه، من أكثر من 100 مواطن بمنطقة العوايد، بقصد استثمارها في مجال الكهرباء وفر هاربا، وسؤال المجنى عليهم عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ في المحضر رقم 3، 18/8 أحوال، بقيام شخص بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الكهرباء. 

وكشفت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهم م.م، 35 سنة، مقيم بعزبة كرابيجو بمنطقة العوايد بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، بالاستيلاء على أموال أكثر من 100 مواطن بزعم توظيفها فى مجال الكهرباء، مقابل الحصول على 10% من قيمة المبلغ واستمر فى الوفاء بوعده لمدة 4 شهور، قبل أن يتوقف عن السداد.

وبسؤال إحدى المجني عليهم أقرت بأنه أوهمها بالحصول على 10 % فائدة من إجمالى المبلغ المدفوع، واستطاع الحصول على 300 ألف جنيه، فحصلت على الفائدة وبعد مرور شهرين طلب منها مبلغ مليون جنيه فمنحته المبلغ وتمكن الهرب.

وأضافت أنه حصل على مبالغ ضخمة من أحد الأشخاص، واستولى على مئات الآلاف من ضحايا.

وتم الحصول على أحكام غيابية بالسجن والحكم الصادر فية رقم 12048 لعام 2020 جنح الرمل ثان، بالحبس لمدة عامين، موضحة ان معظم ضحايا مما لا يجيدون القراءة والكتابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

مليون المواطنين استيلاء على أموال تحريات المباحث المجني عليهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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