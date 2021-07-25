أسرة ترفض نقل أولادها الأربعة إلى مؤسسة رعاية بهدف التسول

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، عن التعامل مع البلاغ الوارد إلى المؤسسة بوجود 4 أيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة متواجدين بشارع مطار النزهة بعزبة عبدالمنعم رياض في محافظة الإسكندرية.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم التعامل على الفور مع البلاغ وتوجه فريق الإنقاذ بالإسكندرية لبحث الحالات، وبالحديث مع الأخت وزوجها تبين أنه يتم استغلال الأبناء فى التسول لتوفير مصدر رزق لهم وتحقيق مكسب مالي كبير.

وأكدت المؤسسة أن الأخت وزوجها رفضوا انتقال الأبناء إلى مؤسسة الرعاية بالقاهرة.

وقال محمود وحيد مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى سواء كبارا رجالا أو سيدات، أو أطفالا بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

ولفت مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إلى أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.