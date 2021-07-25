8 وفيات و1553 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، عن تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 475 ألفًا و919 مُصابًا.



وأفادت صحيفة (كاثميريني) اليونانية- عبر موقعها الإلكتروني، في نسختها باللغة الإنجليزية- بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفًا و898 حالة، عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة بلغ 134 حالة.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

من ناحيتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.