رفع 30 طن مخلفات وإنارة طريق بقرية طوخ الخيل في المنيا

قال عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمحافظة المنيا، أن قسم البيئة بالقرية قام برفع 30 طن قمامة ومخلفات من القرية طوخ الخيل حفاظا على البيئة وحياة المواطنين.

رفع مخلفات بقرية طوخ الخيل بالمنيا

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل،أن قسم الإنارة بالقرية قام بعمل صيانة بعزبة سعد، وتم شد سلك بطريق جبانة عزبة سعد التابعة لقريه طوخ الخيل لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا، مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، ببذل المزيد من الجهد فى كافة قطاعات العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع مخلفات بقرية طوخ الخيل بالمنيا

التأكد من التزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريف الركوب المقررة

رفع مخلفات بقرية طوخ الخيل بالمنيا

من جهته قال هشام فايز، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم المرور على مواقف السيارات بشمال وجنوب المدينة والضواحي للتأكد من التزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريف الركوب المقررة سابقا وعدم زيادة التعريفة بعد تحريك أسعار الوقود، مؤكدا على التزام السائقين بالأسعار المقررة سابقا وعدم مخالفتها ، معربا بالمواطنين فى حالة مخالفة أحد السائقين لذلك الإبلاغ بأرقام الشكاوى الموضحة بالصور.

رفع مخلفات بقرية طوخ الخيل بالمنيا

و أكد رئيس مركز ومدينة المنيا، على تكثيف الحملات على مواقف السيارات بالمدينة للتأكيد على عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بمركز ومدينة المنيا، و كلف السادة نواب المدينة بالمرور والمتابعة اليومية على المواقف بنطاق المدينة والقرى التابعة.

رفع مخلفات بقرية طوخ الخيل بالمنيا

وشدد رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة فضلا عن قرى المنيا ،من خلال تكثيف حملات النظافة والتجميل لتوفير جو صحى ونظيف خالي من مسببات الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها، مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الارتقاء بمنظومتي النظافة والإنارة.