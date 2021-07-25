الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المركزي لأبحاث وتطوير النخيل»: مصر تستعد لتصبح سوقا عالميا للتمور

تمور
تمور

أكد الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، أن مصر تستعد كي تصبح سوقا عالميا للتمور بزراعة وإنتاج أفخر وأجود الأنواع، قائلا إن السوق العالمي وضع مواصفات صارمة على تصدير التمور حيث يسمح بنسبة سوس وحشرات بنسبة 6% داخل الثمار.

وقال جادالله في تصريح لـ"الدستور"، إن الحكومة جادة في تنمية وتطوير قطاع التمور، وفي طريقها لفتح أسواق جديدة، موضحا أن هناك 63 دولة يتم تصدير التمور لهم ويأتي على رأسهم المغرب وماليزيا وإندونيسيا يحصلون على نسبة بلغت 90% من الإنتاج، بتكلفة ما يقرب من 50 مليون دولار تمور مصرية للخارج سنويا.

وأضاف أنه بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في زراعات النخيل وإضافة زراعات جديدة من المقرر أن نصل بالصادرات إلى مايقرب من 150 ألف طن، بتكلفة تصل نحو 150 مليون دولار.

-الزراعة تستعد لان تصبح سوق عالمي للتمور وزراعة اجود وافخر انواع التمور

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