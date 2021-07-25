«المركزي لأبحاث وتطوير النخيل»: مصر تستعد لتصبح سوقا عالميا للتمور

أكد الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، أن مصر تستعد كي تصبح سوقا عالميا للتمور بزراعة وإنتاج أفخر وأجود الأنواع، قائلا إن السوق العالمي وضع مواصفات صارمة على تصدير التمور حيث يسمح بنسبة سوس وحشرات بنسبة 6% داخل الثمار.

وقال جادالله في تصريح لـ"الدستور"، إن الحكومة جادة في تنمية وتطوير قطاع التمور، وفي طريقها لفتح أسواق جديدة، موضحا أن هناك 63 دولة يتم تصدير التمور لهم ويأتي على رأسهم المغرب وماليزيا وإندونيسيا يحصلون على نسبة بلغت 90% من الإنتاج، بتكلفة ما يقرب من 50 مليون دولار تمور مصرية للخارج سنويا.

وأضاف أنه بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في زراعات النخيل وإضافة زراعات جديدة من المقرر أن نصل بالصادرات إلى مايقرب من 150 ألف طن، بتكلفة تصل نحو 150 مليون دولار.