العرض المسرحي «ابن الجيل» ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي

يستقبل مسرح مركز المؤتمرات بقاعته الكبري٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم٬ العرض المسرحي "ابن الجيل"٬ رؤية وإعداد وإخراج أحمد عسكر.

​وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية٬ ويستمر حتي الثامن من شهر أغسطس 2021.

إلى جانب ندوة سينمائية ولقاء مع مهندس الديكور أنسي أبو سيف واستعراض لعدد من الأعمال السينمائية التي شارك في صناعتها، وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات، الساعة السابعة مساءً.

قدم "أنسي أبو سيف" أول أفلامه وهو "يوميات نائب في الأرياف"، وبعدها توالت أعماله منها "حب في الزنزانة"، و"حتى لا يطير الدخان"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"الهلفوت"٬ "الكيت كات"٬ "قدرات غير عادية"٬ "إبراهيم الأبيض"٬ "يوم حلو يوم مر"٬ "أرض الخوف"٬ "المسافر"٬ "مسلسل الجماعة 1 و2"٬ "رسائل البحر"٬ "حليم"٬ "أيام السادات"٬ "الآخر"٬ "سارق الفرح"٬ وغيرها.

ويشهد المسرح المكشوف حفل موسيقي لفريق "خلطبيطة"٬ وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين .

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