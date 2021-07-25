الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

العرض المسرحي «ابن الجيل» ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي

العرض المسرحي ابن
العرض المسرحي ابن الجيل

يستقبل مسرح مركز المؤتمرات بقاعته الكبري٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم٬ العرض المسرحي "ابن الجيل"٬ رؤية وإعداد وإخراج أحمد عسكر.

​وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية٬ ويستمر حتي الثامن من شهر أغسطس 2021.

إلى جانب ندوة سينمائية ولقاء مع مهندس الديكور أنسي أبو سيف واستعراض لعدد من الأعمال السينمائية التي شارك في صناعتها، وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات، الساعة السابعة مساءً.

قدم "أنسي أبو سيف" أول أفلامه وهو "يوميات نائب في الأرياف"، وبعدها توالت أعماله منها "حب في الزنزانة"، و"حتى لا يطير الدخان"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"الهلفوت"٬ "الكيت كات"٬ "قدرات غير عادية"٬ "إبراهيم الأبيض"٬ "يوم حلو يوم مر"٬ "أرض الخوف"٬ "المسافر"٬ "مسلسل الجماعة 1 و2"٬ "رسائل البحر"٬ "حليم"٬ "أيام السادات"٬ "الآخر"٬ "سارق الفرح"٬ وغيرها.

ويشهد المسرح المكشوف حفل موسيقي لفريق "خلطبيطة"٬ وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين .

وتعتبر مكتبة الإسكندرية ساحة للتعبير عن التعددية الثقافية، تشغلها حرية الرأي والتعبير، وتعزيز التعددية والتنوع، وتقديم كل جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتفاعل مع العالم الرقمي والفنون المختلفة والبحث الأكاديمي جنبًا إلى جنب مع وظيفتها الأصلية بوصفها مكتبة، فتحوي الكتاب والدورية والمخطوط؛ خدمة للقارئ العام، والمتخصص على السواء.

مكتبة الإسكندرية معنية بقضايا الحوار، وبناء الرؤى، وبلورة الأفكار من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها أو تستضيفها، ويعبر فيها الجميع عن أفكارهم، خاصة الشباب؛ إذ يقدمون ما لديهم من قدرات إبداعية. لكسر حواجز المكان والزمان عبر رحلة غوص في أعماق التراث٬ لالتقاط إضاءات تعيد مكتبة الإسكندرية تقديمها في قالب معاصر، وتقدم ثمرات المعرفة الإنسانية عبر شبكة الإنترنت من خلال مواقع مكتبة الإسكندرية٬ بغية إتاحة المعرفة بصورة رقمية بلغات ثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

مكتبة الإسكندرية مؤسسة تطل على العالم عبر البحر المتوسط - بحيرة الحضارات - الذي شهد ميلاد الثقافات والديانات في تفاعل إنساني كثيف بين المجتمعات التي تطل عليه، نافذة معرفة، وهدية مصري للعالم، قديمًا وحديثًا، وتمد يد التفاعل والتعاون مع الهيئات الثقافية والعلمية والدينية مصريًّا، وعربيًّا، إفريقيًّا ودوليًّا.

ابن الجيل فاعليات مهرجان الصيف الدولي مركز المؤتمرات مكتبة الاسكندرية أنسي أبو سيف

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