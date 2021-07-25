«التخطيط»: 1.2 مليار جنيه لتنفيذ 7 مشروعات بقطاع النقل في الدقهلية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 1.2 مليار جنيه لتنفيذ 7 مشروعات بقطاع النقل فى محافظة الدقهلية، وذلك فى إطار خطة العام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية شملت استكمال توسعة وتطوير طريق رافد جمصة/ المنصورة بطول 50 كم بتكلفة 383 مليون جنيه، وتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقى بطول 70 كم بتكلفة 300 مليون جنيه، ومشروع ازدواج وتوسعة طريق المنصورة/ محطة دمنة/ دكرنس بطول 18 كم بتكلفة 160 مليون جنيه، استكمال كبارى علوية على طريق بنها/ المنصورة "بشلا- طنامل- صهرحت بتكلفة 120.4 مليون جنيه، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة "المسافة من كوبرى سندوب حتى كوبرى المنصورة على النيل بإضافة حارة ثالثة بطول 4.5 كم بتكلفة 120.4 مليون جنيه، استكمال إزدواج طريق مدخل مدينة المنصورة / مدخل كوبرى طلخة بطول 10 كم بتكلفة 100 مليون جنيه، استكمال ازدواج طريق المنصورة / طناح/ دكرنس/ المطرية فى المسافة من طناح حتى دكرنس بطول 10 كم بتكلفة 80 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن عدد الكبارى بمحافظة الدقهلية بلغت 144 كوبرى وفق آخر حصر عام 2018 تمثل 8.1% من إجمالى الكبارى المنفذه على مستوى محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية يصل إلى 389 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 54% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,6% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34,6%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 17,8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 659,7 مليون جنيه بنسبة 9,8%، إلى جانب توجيه 1,3 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 19,6%، علاوة على توجيه 515,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,7%، بالإضافة إلى توجيه 713,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 10,6%.