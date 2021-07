ننشر أنواع علامات الترقيم في اللغة الإنجليزية قبل امتحان غدًا

يستعد طلاب شعبة العلمي إلى خوض امتحان اللغة الانجليزية غدًا الاثنين، ويعتمد الامتحان غدًا على العديد علامات الترقيم فى اللغة الإنجليزية.

فى هذا السياق تنشر «الدستور» أنواع علامات الترقيم في اللغة الإنجليزية: Types of punctuation in English

حيث أنه هناك العديد من أنواع علامات الترقيم في اللغة الإنجليزية الأكثر شيوعًا واستخدامًا، بهدف توضيح معنى الجمل وسردها بشكل منظم.

Period/ Full stop النقطة (.)

Exclamation علامة التعجب (!)

Question mark علامة الاستفهام (?)

Comma الفاصلة (,)

Semicolon الفاصلة المنقوطة (;)

Colon النقطتين (:)

Apostrophe الفاصلة العُليا (‘)

Hyphen الواصلة (-)

استخدامات علامات الترقيم في اللغة الإنجليزية: Uses of punctuation in English

النقطة (.)

(Period (AmE) / Full stop (BrE

والنقطة هي إحدى علامات الترقيم المُستخدمة في اللغة الإنجليزية التي تعبر عن نهاية الجمل التقريرية (Declarative sentences) وتعد أي جملة تخبر عن حقيقة او تشرح شيء ما هي جملة تقريرية، والجمل الحتمية (Imperative sentences) بعد اكتمال معناها نستخدم النقطة.

:Ex

Declarative sentences الجمل التقريرية

أنا أُدرس الإيطالية .I teach Italian

كان لدينا سمك لتناول العشاء الليلة الماضية. .We had fish for dinner last

night

Imperative sentences

الجمل الحتمية

إذا أمطرت غدًا، أحضر معطفك.

.If it rains tomorrow, bring your coat

من فضلك لا تُطعم الحيوانات. .Please don’t feed the animals

علامة التعجب (!) Exclamation mark

ويتم استخدام علامة التعجب في نهاية الجملة التي تظهر معنى أو فكرة به تعجب، وبعض الحالات الآخ رى مثل التشويق، والغضب، القيادة الصارمة، وعند الشعور بالآلم، وايضاً إظهار الدهشة والتعجب من شيء أو شخص ما.

:Ex

التشويق excitement أنا متحمس حقا لوظيفتي الجديدة! !I’m really excited about my new job

الغضب anger إذا جئت إلى العمل متأخرًا، سيتم فصلك! !If you come to work late, you’re fired

الصارمة strict على، لا تلعب بطعامك! !Ali, don’t play with your food

الآلم pain آآه، لقد وقفت على قدمي! !Ouch! You just stepped on my foot

الدهشة amazement رائع! يا له من مبنى جميل! !Wow! What a beautiful Building

علامة الاستفهام (?) Question mark

وتستخدم علامة الاستفهام عند نهاية اى سؤال.

كم عمرك؟ ?How old are you

ما فريقك المفضل؟ ?What is your favorite team

متى ستذهب إلى المدرسة؟ ?When will you go to school

الفاصلة (,) Comma

وهي من علامات الترقيم كثيرة الاستخدام في اللغة الإنجليزية، وتستخدم عند فصل أفكار الجمل بحيث يتم وضعها بعد كل جملة أو فكرة مكتملة المعنى كما هو الحال في الجمل الشرطية (conditionals)، وأيضا عند ذكر أكثر من عنصر يرتبط بشيء واحد.

:Ex

.If I were you, I would study hard

.I need to buy milk, flour, and sugar for the cake

وقد تستخدم ايضاً الفاصلة بعد الأسماء والالقاب

?Mahdi, can you come here and help me with this

.Sir, please have a seat

?Ma’am, can I get you something to eat

كما تستخدم الفاصلة عند كتابة التحية بالبريد الإلكتروني بالشكل الرسمي باللكنة البريطانية (BrE) اما باللكنة الامريكية (AmE) تستخدم النقطتين (:) كما هو موضح.

Greeting التحية

,Dear sita ,Dear sir or madam ,Dear madam ,Dear sir (BrE)

:Dear sita :Dear sir or madam :Dear madam :Dear sir (AmE)

الفاصلة المنقوطة (;) Semicolon

وتستخدم الفاصلة المنقوطة، عندما يكون هناك جملتين مفصلتين، ولكنهما مرتبطتين مع بعضهما البعض بشكل قوى في الفكرة والمعنى، بحيث تكون الجملة التالية مفسرة للجملة أولى أو مُكملة لها.

:Ex

.The food was good; it was delicious and everyone liked it

.It thought it was amazing; she thought it was terrible

النقطتين (:) Colon

وتستخدم النقطتين لتقديم معلومات توضيحية جديدة، أو لتقديم مثال أو مفهوم جديد.

.I want the following items: butter, sugar, and flour

.The restaurant specializes in four items: prawn, shrimp, crab, and lobster

الفاصلة العليا (‘) Apostrophe

الفاصلة العليا في اللغة الإنجليزية لها صيغتان: الدمج وإظهار الملكية.

فواصل الدمج (حيث تقوم بدمج كلمتان وتكون الفاصلة العليا هنا بمثابة الحروف المحذوفة) وتكون صيغة مختصرة لاحد أفعال to be وهو (is) والافعال المساعدة مثل: has, have, had, will, would, …

I’ve I have I’m I am

It’s It has They’re They are

Who’s Who is She’s She is

Doesn’t Does not He’d He would

I’d I would It’s It is

Can’t cannot I won’t I will not

:Ex

(.I’m a teacher –> (I am

(.She’s waiting at the bus stop –> (She is

(.He’d never take a bribe –> (He would

(.Ayman is inside and he’s turned off the lights –> (He has