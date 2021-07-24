الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 7 آلاف لتر سولار وبنزين فى السوق السوداء بالبحيرة

سولار وبنزين في السوق
سولار وبنزين في السوق السوداء

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود والمستودعات؛ للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين وفقاً للاشتراطات المقررة والالتزام وردع المخالفين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب، والتأكد من عدم المساس بالدعم أو التلاعب به ومراقبة الاسعار والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات. 

أسفرت الحملات التموينية التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، والتى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن: ضبط 7000 لتر بنزين وسولار تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب، حيث وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميه من المواد البترولية قبل تحديد الاسعار الجديدة وذلك بأحد العهد الباطنية غير المرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة معلومات خطوط السير

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