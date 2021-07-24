من الخيار للسبانخ.. هل هناك خضروات ضارة بصحة الإنسان؟

تعتبر الخضروات من الأطعمة الصحية التي دائمًا ما يتغزل فيها خبراء التغذية بسبب فوائدها الكبيرة لجسم الإنسان، ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع «healthybuilderz» فهناك عدد قليل من الخضروات يجب تناوله باعتدال، ففي بعض الأحيان تحتوي هذه الخضروات بشكل أساسي على النشا، بينما في أحيان أخرى قد تحتوي على الكثير من المبيدات الحشرية.

في السطور التالية قائمة بالخضروات التي ليس عليك بالضرورة تجنبها، ولكن أضفها إلى نظامك الغذائي باعتدال فقط.

البطاطس:

البطاطس البيضاء مدرجة في هذه القائمة ليس لأنها تستهلك بشكل شائع في شكل بطاطس مقلية ورقائق البطاطس، ولكن لأنها تنتج النشا بشكل أساسي، الأمر الذي يشكل خطرًا على جسم الإنسان.

وعلى الرغم من صحة أن البطاطس البيضاء لا تزال تمد جسمك بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ومركب ب وفيتامين ج ، فإن الحقيقة هي أن النشا هو العنصر الغذائي الأساسي الذي يمكنك الحصول عليه منها والذي يشكل خطرًا على الجسم، في حال الإفراط في تناولها.

يقول الخبراء أن البطاطس البيضاء، تحتوي على نسبة عالية من المبيدات الحشرية، ناهيك عن أنها جزء من عائلة الخضروات الباذنجانية التي يمكن أن يكون لها آثار غير مواتية على الأعصاب والعضلات والمفاصل.

الفلفل:

يعلم الجميع أن الفلفل الحلو مليء بفيتامين C ، وهو عنصر غذائي يساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، ولكن هذه الأطعمة تحتوي على مركبات يمكن أن تضر أكثر مما تنفع ، خاصة في بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

حبوب الذرة:

لا أحد ينكر أن الذرة مفيدة فهي من الخضروات الغنية بالألياف، بالإضافة إلى أنها توفر المغنيسيوم ومركب ب وفيتامين ج والكاروتينات.

ووفقًا لخبراء التغذية فالذرة المتوفرة في الاسواق هي نتاج تعديل جيني، حيث تكمن مشكلة الكائنات المعدلة وراثيًا في أنها تميل إلى إدخال أنواع جديدة من البروتينات إلى الجسم والتي قد لا يتمكن جهاز المناعة لديك من التعرف عليها، مما يتسبب في مشاكل صحية مثل الحساسية والالتهابات.

السبانخ:

أوضح الأطباء، أن تناول السبانخ بشكل منتظم يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، فوفقًا للكثير من التقارير الطبية، أكدت أن السبانخ تحتوي على أكثر من 48 نوعًا مختلفًا من المبيدات الحشرية.

الخيار:

يحظى الخيار بالتبجيل لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين C ، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة.

كما أن للخيار خصائص تجميلية، حيث يمكن أن يساعد في التخلص من انتفاخ العين والهالات السوداء تحت العين في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا للخبراء، فقد يحتوي الخيار على عدد من المبيدات الحشرية، حيث يمكن للعديد من هذه المبيدات أن تسبب اختلالًا هرمونيًا.