محامي خلع: أحدد قيمة الأتعاب بـ«وزن المرأة».. ومطالبات بإحالته للتحقيق

طالب عدد من المحامين بضرورة التحقيق مع المحامي محمد شعبان فياض المعروف باسم محامي خلع بسبب فيديوهاته غير الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وصفهم.

وطالب المحامي وليد زهران، بضرورة تدخل النقابة العامة لمواجهة المحامي بسبب ألفاظه الاستفزازية التي دأب على إطلاقها في فيديوهاته.

وقال نبيل محمد غنيم المحامي: "أين دور النقابة العامة من هذه الفئة المسيئة للمحامين والمحاماة ولنفسها والغير.. لا بد من الضرب بيد من حديد على هذا الفئة الضالة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم طبقا للقانون واللوائح حتى يكونوا عبره لغيرهم".

ورغم قرار النقابة العامة بإحالة فياض إلى مجلس التأديب للتحقيق، لمخالفته آداب وقواعد مهنة المحاماة، منذ نحو عام إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار معلن بحقه.

مؤخرًا ظهر فياض في أحد فيديوهاته معلقا على سؤال بشأن كيفية تحديد أتعاب المحاماة في القضايا التي يترافع فيها، قائلاً: على حسب الوزن.. بشوف الست كام كيلو وأحدد الأتعاب.. وكل كيلو بـ100 جنيه"، ما أثار غضب المحامين منتقدين أسلوبه.

في وقت سابق، تقدم المحامي محمد زيدان، بشكوى ضده، مؤكدا أنه يتحدث باسلوب شديد من الحقارة والدونية إلي المحامين واتهمهم باتهامات يعاقب عليها القانون جنائيا وتاديبيا.

فيما أعلنت الأمانة العامة بنقابة المحامين، عن عودة العمل بمقر النقابة العامة والنادي النهري بالمعادي، غدا الأحد الموافق 25 يوليو، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن إجازة عيد الأضحى المبارك، انتهت اليوم السبت، وستعود النقابة للعمل بكامل إداراتها، غدا الأحد الموافق 25 يوليو.