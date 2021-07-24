السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

حملة ازالة
حملة ازالة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين بالشرقية حملة إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحة 37 مترًا بعزبة موسي شكر، وتمت إزالة غرفتين بالطوب على مساحة 20 مترًا وإزالة سور بالدبش على مساحة 10 أمتار بدون ترخيص بشارع مدارس عبدالله الشرقاوي، وتمت الإزالة كليًا للتعديات بمعدات مجلس المدينة علي نفقة المواطن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بإزالة حالة بناء مخالف على مساحة 100 متر تقريبًا بمنطقة جزيرة شنن، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، تنفيذ حملات الإزالة، حيث تمت إزالة بناء مخالف بنطاق الوحدة المحلية بصافور عبارة عن فك شدة خشبية للصبة بالدور الثالث علوي بمساحة ١٢٠م بناحية قرية صافور، وتم إيقاف الأعمال وضبط المخالف، كما تمت إزالة لسور صاج بطول ٣٠م طولي داخل الحيز العمراني دون الحصول على ترخيص بديرب نجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بكفرأيوب سليمان والقسم الهندسي بالوحدة، بالتصدى لحالة بناء على الأرض الزراعية بناحية الخراخشة السعادات على مساحة ٢٠٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قام رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، ومسئول الإشغالات والقسم الهندسي بالوحدة بازالة حالتين تعدٍّ، الحالة الأولي عبارة عن إزالة وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوي بقرية أنشاص الرمل علي مساحة 100 متر، والحالة الثانية عبارة عن إزالة سقف آخر بالدور الثالث بقرية السعيدية على مساحة 100 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أبوحماد بإزالة سور بالطوب بمساحة ٧٠ مترًا بناحية الشيخ جبيل بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية، كما تم تنفيذ إزالة في المهد بناحية قرية السعدية التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، عبارة عن سور بالطوب الدبش بمساحة ٥٠ مترًا طولي بقرية السعدية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة إزالة بدون ترخيص محافظ الشرقية حملات الأرض العشوائى ايقاف

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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