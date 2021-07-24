وكيل «تعليم مطروح» يتفقد محيط لجان الثانوية بمدينة الحمام

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، محيط لجان امتحانات الشهادة الثانوية في يومها التاسع بمدينة الحمام شرق المحافظة بعد استئناف الامتحانات عقب إجازة عيد الاضحى المبارك وذلك بحضور ذكي مصطفي مدير الإدارة التعليمية.

وجاءت الجولة التفقدية للاطمئنان علي توافر كافة الاجواء المناسبة والهادئة لأبنائنا الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ومتابعة الإجراءات التأمينية الخاصة بمحيط وداخل اللجان الامتحانية .

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لرجال الشرطة لدورهم الوطني المتميز في تأمين اللجان الامتحانية منذ انطلاق ماراثون الشهادة الثانوية العامة .

وكان عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا موسعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري تنفيذها إستعداداً لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم تجهيز 17 لجنة بالمحافظة لأداء الامتحانات هذا العام حيث يؤدى الامتحانات 1848 طالبة وطالبة منهم 1606 طالب وطالبة انتظام وعدد 240 طالب منازل وطالبين مكفوفين.



وشدد محافظ مطروح على اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة ،مع التأكيد على توافر سيارة اسعاف ، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح أنه تم تطعيم كافة المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة بالتعاون المثمر مع مديرية الصحة وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وذلك من خلال فريق طبي سيتم تخصيصه لهذا الغرض.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح